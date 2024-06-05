Корисні поради для успішної посадки кінзи: зверніть увагу на полив

Кінза, також відома як коріандр, є універсальною травою з унікальним смаком, який може доповнити страву. UAportal, підготував рекомендації для висадки даної рослини.

Кінза процвітає в прохолодну погоду і потребує достатньої кількості сонячного світла. Тому найкращий час для висадки кінзи на відкритому повітрі – після того, як минуть останні заморозки. Ранкове сонячне світло або часткова полуденна тінь є оптимальними для росту цієї трави.

Можете сміливо висівати насіння кінзи на початку квітня, коли ґрунт достатньо вологий від талого снігу, а сонце ще не стало занадто спекотним. Перед посадкою переконайтеся, що земля добре розпушена і збагачена органічними добривами.

Крім того, якщо ґрунт здається сухим, його необхідно попередньо полити. Для прямого посіву насіння у відкриту землю починайте готувати перші грядки приблизно через тиждень після останніх заморозків.

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Чи потрібно замочувати насіння кінзи перед посадкою?

Щоб сприяти рясному проростанню, бажано замочити насіння у воді на кілька годин. Для ще кращого результату можна замочити насіння в соку алое. Це допомагає видалити поверхневі олії, які можуть перешкоджати проростанню, що сприяє кращому і швидшому проростанню.

Сік алое, завдяки своїм поживним властивостям, надасть насінню додаткової сили та захисту від хвороб. Висіваючи кінзу, переконайтеся, що ви садите насіння рядами на відстані приблизно 15 сантиметрів одне від одного. Заглибте насіння на півсантиметра в землю і злегка засипте ґрунтом.

Нагадаємо, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні.

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