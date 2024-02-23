Корисні лайфхаки: чим відмити жир з витяжки та плити

Коли справа доходить до очищення жиру з витяжок і плит, прості та ефективні рішення можуть мати велике значення. UAportal поділився дієвими лайфхаками, які пропонують практичні способи боротьби з жиром і брудом на кухні.

Оцет і харчова сода

Одним з ефективних методів очищення жиру з витяжок і плит є створення пасти з рівних частин оцту і харчової соди. Пасту слід нанести на жирні ділянки і залишити на 15-20 хвилин. Після цього ділянку слід протерти губкою або скребком, щоб легко видалити жир.

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Лимонний сік і гаряча вода

Суміш рівних частин лимонного соку і гарячої води слід рясно розбризкати на жирні ділянки. Зачекайте кілька хвилин, щоб жир розчинився, і витріть його вологою ганчіркою. Кислотність лимонного соку допомагає розщеплювати жир, залишаючи поверхні чистими і блискучими.

Мило для посуду та нашатирний спирт

Для видалення стійкого жиру можна приготувати розчин з мила для посуду і невеликої кількості нашатирного спирту в пляшці з пульверизатором. Цей розчин слід нанести на жир і залишити приблизно на 10 хвилин, щоб розщепити стійкий залишок. Після цього за допомогою губки або щітки обережно почистіть ділянку, а потім витріть її вологою ганчіркою.

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