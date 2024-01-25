Чи корисно приймати холодний душ: Переваги та недоліки

Холодний душ – хороше рішення для бадьорого початку дня та покращенню загального стану здоров'я. UAportal розповів, що він може мати різний вплив на організм, тому важливо розуміти всі "за" і "проти".

Плюси

1. Покращення кровообігу

Доведено, що холодний душ покращує кровообіг, що корисно для загального стану здоров'я і може сприяти відновленню м'язів. Це змушує кров рухатися до органів, щоб зігріти їх, покращуючи циркуляцію по всьому тілу.

2. Підвищення пильності

Прийом холодного душу може забезпечити миттєве пробудження, що робить його чудовим способом розпочати день. Шок від холодної води активує реакцію організму, що призводить до підвищення пильності.

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3. Підвищення настрою

Доведено, що холодний душ підвищує рівень ендорфінів, які можуть сприяти загальному відчуттю благополуччя. Підбадьорливий ефект холодного душу може залишити у людини відчуття бадьорості та молодості.

Мінуси

1. Дискомфорт

Холодний душ може бути неприємним, особливо якщо людина до нього не звикла. Шок від холодної води може відштовхувати.

2. Подразнення шкіри

Раптова зміна температури може бути різкою для шкіри, що потенційно може призвести до сухості, свербежу або навіть загострення захворювань. Деякі люди можуть відчувати подразнення шкіри внаслідок регулярного прийняття холодного душу.

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