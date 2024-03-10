Пориньте у фантастичні світи: топ-5 найкращих фільмів останніх років

UAportal підготував для вас добірку фільмів від міжгалактичних місій до оповідань, що змінюють час, і фантастичних світів, які стали культовими у своєму стилі. Ці фільми запрошують глядачів у надзвичайні пригоди.

"Люди в чорному: Інтернешнл"

Рейтинг IMDB: 5.6

Жанр: Фантастика, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 115 хвилин

Рік виробництва: 2019

Режисер: Ф. Гері Грей

"Люди в чорному: Інтернешнл" розширює улюблений всесвіт, заглиблюючись у глобальні операції агенції "Люди в чорному". З новою командою на чолі, включаючи Агента Ейч та Агента М, вони протистоять загрозі, яка не знає кордонів.

"Капітан Марвел"

Рейтинг IMDB: 6.8

Жанр: Фантастика, пригодницький, бойовик

Країна виробництва: США

Тривалість: 123 хвилини

Рік виробництва: 2019

Режисери фільму: Анна Боден, Раян Флек

"Капітан Марвел" знайомить нас із Керол Денверс, могутньою супергероїнею, яка опиняється в епіцентрі галактичного конфлікту між двома інопланетними расами. Розплутуючи правду про своє минуле і свої надзвичайні здібності, вона приймає свою долю однієї з наймогутніших істот у Всесвіті.

"Тенет"

Рейтинг IMDB: 7.5

Жанр: Фантастика, бойовик, трилер

Країна виробництва: США, Великобританія

Тривалість: 150 хвилин

Рік виробництва: 2020

Режисер: Крістофер Нолан

"Тенет" переносить нас у захоплюючу пригоду, де головний герой повинен запобігти початку Третьої світової війни. Цей сюжет, вплетений у тенета часових експериментів, маневрує між часовими шарами шпигунства, суперництва та небезпеки для майбутнього.

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"Дюна"

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Фантастика, пригоди, драма

Країна виробництва: США, Канада, Угорщина, Йорданія, Норвегія, ОАЕ

Тривалість: 155 хвилин

Рік виробництва: 2021

Режисер: Дені Вільньов

"Дюна" переносить нас в епічний науково-фантастичний світ Арракісу, слідом за подорожжю Пола Атрейдеса, який мандрує підступними ландшафтами та політичними інтригами. Ця екранізація, сповнена захоплюючих візуальних ефектів та розгорнутої оповіді, зачаровує своєю складною побудовою світу та глибокими темами влади, долі та виживання.

"Аватар: Шлях води"

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Фантастика, пригоди, бойовик

Країна виробництва: США, Великобританія, Нова Зеландія

Тривалість: 192 хвилини

Рік виробництва: 2022

Режисер: Джеймс Кемерон

"Аватар: Шлях води" повертає нас у захопливий світ Пандори, де ми вирушаємо у нову, візуально приголомшливу пригоду. На нас чекає захоплююча подорож, сповнена вражаючих краєвидів, багатої міфології та захопливого екшену.

Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.

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