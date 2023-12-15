Підсохлі цитрусові: Повертаємо свіжість за 5 простих кроків

Під час зимових свят мандарини займають особливе місце як символ. Їх аромат тісно асоціюється зі святковим сезоном і радісними застіллями. Проте, без належних умов зберегти смак і вологу цитрусових може бути непросто.

Часто під час підготовки до свят люди схильні запасатися продуктами харчування, що може вплинути на термін придатності фруктів. UAportal пропонує простий спосіб повернути свіжість цитрусовим, зокрема, мандаринам, апельсинам і лимонам.

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1. Зберіть необхідне приладдя, зокрема каструлю з водою і рушник.

2. Поставте каструлю на плиту і дайте воді закипіти. Після зніміть каструлю з вогню.

3. Дайте гарячій воді трохи охолонути. Потім занурте сушені цитрусові в теплу рідину.

4. Приблизно через тридцять секунд акуратно вийміть фрукти з води і відразу ж загорніть їх у заздалегідь приготований рушник.

5. Дайте цитрусовим повністю охолонути, перш ніж розгортати їх. Цей крок покращує соковитість фруктів і відроджує їхні чудові смакові характеристики.

Зверніть увагу, що для мандаринів нема потреби доводити воду до кипіння. Достатньо покласти фрукти в ледь теплу воду. Однак для досягнення оптимального результату важливо дати фруктам просочитися рідиною мінімум пару годин.

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