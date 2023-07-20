Підбірка найкращих пригодницьких фільмів: ви точно порадите їх друзям

Пригодницький жанр є фаворитом серед кіноглядачів, адже, завдяки йому, можна уникнути реальності й вирушити в незабутню подорож. UAportal підготував топ-5 найкращих пригодницьких фільмів, які ви точно запам'ятаєте надовго.

"Джуманджі: Поклик джунглів"

Рейтинг IMDB: 6.9/10

Жанр: Пригоди, Екшн, Комедія

Країна: США

Тривалість: 1год 59хв

Рік: 2017

Продюсер: Джейк Кездан

Четверо підлітків потрапляють у відеогру "Джуманджі", в якій вигаданий світ стає для друзів небезпечною реальністю. Вони повинні діяти разом, щоб вижити та пройти гру, розкриваючи при цьому свої сильні та слабкі сторони.

"Розкрадачка гробниць: Лара Крофт"

Рейтинг IMDB: 6.3/10

Жанр: Екшн, Пригоди, Фентезі

Країна: США, Великобританія

Тривалість: 1год 58хв

Рік: 2018

Продюсер: Роар Утхауг

Лара Крофт, дочка зниклого мандрівника, вирушає у небезпечну подорож. Вона їде до місця, в якому батько був востаннє – казкової гробниці на міфічному острові. Озброєна тільки своїм гострим розумом, сліпою вірою та впертим духом, дівчина повинна подолати смертельні пастки, жорстоких ворогів та власні обмеження, аби розкрити секрети минулого та зайняти своє законне місце в сьогоденні.

"Соло: Зоряні Війни. Історія"

Рейтинг IMDB: 6.9/10

Жанр: Екшн, Пригоди, Наукова фантастика

Країна: США

Тривалість: 2год 15хв

Рік: 2018

Продюсер: Рон Говард

Сюжет фільму розгортається перед подіями оригінальної трилогії "Зоряних війн". у центрі уваги – молодий контрабандист Ган Соло та його вірний напарник Чубакка. По дорозі вони зустрічають нових друзів та ворогів, зіштовхуються з небезпечними випробуваннями, які перевіряють їхні навички та вірність.

"Світ Юрського періоду 2"

Рейтинг IMDB: 6.2/10

Жанр: Екшн, Пригоди, Наукова фантастика

Країна: США

Тривалість: 2год 8хв

Рік: 2018

Продюсер: Х.А. Байона

Коли вулкан загрожує знищити острів Ісла-Нублар, батьківщину динозаврів, команда вчених та любителі пригод мають організувати рятувальну операцію, щоб урятувати цих істот від вимирання. Але розкривши зловісну змову і зіткнувшись із новими небезпеками, вони розуміють, що динозаври, можливо, не єдині, кого їм варто побоюватися.

"Мег"

Рейтинг IMDB: 5.6/10

Жанр: Екшн, Пригоди, Жахи

Країна: США, Китай

Тривалість: 1год 53хв

Рік: 2018

Продюсер: Джон Тертелтауб

На глибоководний підводний корабель нападає величезна істота, яка вважалася вимерлою: акула-мегалодон. Тепер команда вчених і дайверів має поринути на глибину, щоб зупинити чудовисько, доки воно не посіяло хаос на поверхні.

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