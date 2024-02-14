Подарунки, за які варто давати символічну плату: Народні забобони

Згідно з народними прикметами, отримання певних предметів у подарунок може призвести до неприємностей. Однак, якщо ви опинилися в ситуації, коли друг або родич хоче зробити вам цікавий, але "небезпечний" подарунок, є спосіб символічно перетворити його на покупку.

Все, що потрібно – це віддати дарувальнику хоча б одну копійку, тим самим розвіявши потенційні негативні наслідки. UAportal розповідає про три подарунки, які можуть вимагати символічної оплати, щоб відвернути будь-яку потенційну шкоду.

1. Ніж

Дарування ножа або будь-якого іншого гострого предмета вважається небезпечним, оскільки вказує на потенційний ризик розбрату між дарувальником і одержувачем. Щоб запобігти будь-яким поганим наслідкам, прийнято пропонувати символічну плату за ніж. Віддавши дарувальнику хоча б одну копійку, повір'я припускають, що подарунок більше не принесе шкоди або конфлікту.

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2. Хустка

Існує повір'я, що отримання хустки в подарунок може призвести до сліз і неприємностей для одержувача. Щоб уникнути таких небажаних наслідків, рекомендується "купувати" хустинку за символічну суму. Достатньо лише однієї копійки, щоб запобігти будь-яким негативним наслідкам, пов'язаним з цим продуманим подарунком.

3. Домашня тварина

Хоча не гарантується, що подарований домашній улюбленець принесе вічне щастя, згідно з повір'ями, вважається, що супроводжувати тварину невеликим грошовим внеском гарантує радість для власника. Вважається, що, пропонуючи лише трохи грошей в обмін на домашнього улюбленця, ви пом'якшуєте будь-які потенційні нещастя або труднощі, пов'язані з твариною, що дозволяє налагодити гармонійний і радісний зв'язок.

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