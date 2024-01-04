Чому у вашій оселі некомфортно: 3 речі, яких ви можете позбутися вже сьогодні

Для того, аби впустити у своє життя щось нове, необхідно звільнитися від старого і непотрібного. Коли ви відчуваєте роздратування та дискомфорт у власній оселі, настав час придивитися до речей, які більше не приносять вам задоволення. UAportal розповідає, чого варто позбутися.

1. Застарілий гардероб

Почніть процес розбору речей зі старого та зношеного одягу, який вже не підлягає відновленню. Якщо ви не вдягали певні речі навіть вдома, і вони мають ознаки зносу, прийшов час розлучитися з ними без вагань.

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2. Невикористані електроприлади та посуд

Приділіть час, щоб оцінити наявність старих електроприладів, посуду та інших предметів домашнього вжитку, які припадають пилом. Надщерблені тарілки, чайники, що протікають, пошкоджені сувеніри та застарілі телефони – ці предмети потрібно негайно прибрати з вашого простору. Подумайте про те, щоб пожертвувати, продати або викинути їх.

3. Непрочитані книги

Перегляньте книжкові полиці на наявність книг, які ви вже неодноразово читали, але тепер вони припадають пилом, не приносячи жодної користі. Замість того, щоб залишати їх без діла, дайте їм нове життя, пожертвувавши їх до бібліотеки або поділившись ними з сусідами, яким вони можуть бути корисними.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вимити вікна за допомогою йодного розчину. Зокрема, його можна приготувати вдома за кілька хвилин. Тоді як витрати на це мінімальні, проте результат точно вас вразить.

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