Чому варто тримати тюбик зубної пасти на кухні: 5 корисних порад

Зубна паста, універсальний засіб, який зазвичай асоціюється з гігієною порожнини рота, може запропонувати набагато більше, ніж просто чистити зуби. Дивно, але її застосування поширюється і на кухню, де вона може виявитися цінним помічником у різних ситуаціях. UAportal розповів про п'ять порад з використанням зубної пасти, які можуть приємно здивувати домогосподарок.

Руки

Після приготування ароматних страв боротися з небажаними запахами на руках може бути непросто, навіть зі звичайним милом. Попрощайтеся з неприємними ароматами, нанісши невелику кількість зубної пасти і змивши її. Вона здатна нейтралізувати запах риби та часнику.

Засмічення каналізації

Усунення засмічення каналізації може бути виснажливим завданням, але зубна паста може відігравати профілактичну роль. Створюючи розчин із суміші зубної пасти та води, регулярне нанесення його в каналізацію раз на тиждень може значно зменшити ймовірність утворення засмічень.

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Оновлення пластику

Пластикові контейнери та посуд широко використовуються через їхню зручність та доступність. Однак вони часто залишають після себе стійкі запахи. Використовуйте зубну пасту, щоб вирішити цю проблему. Нанесіть її на пластикову поверхню, м'яко потріть, і ви побачите, як швидко зникнуть небажані запахи.

Полірування дерев'яних поверхонь

Для тих, у кого на кухні дерев'яні поверхні, зубна паста може допомогти зберегти їхній блискучий вигляд. Використовуючи її для полірування, ви можете зберегти природну красу дерев'яних предметів, зберігаючи їх у бездоганному стані.

Змішувач

Водопровідні крани часто забруднюються іржею та вапняним нальотом, що впливає як на їхній зовнішній вигляд, так і на функціональність. Однак, зубна паста з її очисними властивостями може допомогти усунути ці небажані домішки.

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