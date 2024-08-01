Чому сіль і цукор потрібно зберігати якнайдалі один від одного: здійсніть давню мрію

З давніх-давен предки з обережністю ставилися до зберігання солі та цукру. UAportal розповів, що ці продукти символізують, і чому їхнє поєднання може призвести до потенційної небезпеки.

Якщо сіль і цукор зберігати разом чи навіть у безпосередній близькості один від одного, то в сім'ї обов'язково виникнуть розбіжності, сварки та постійні негаразди. Щоб запобігти таким небажаним наслідкам, зберігайте ці інгредієнти в непрозорому посуді.

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Крім того, вважалося, що для забезпечення безперешкодного виконання мрій і прагнень сіль і цукор слід зберігати окремо в щільно закупорених ємностях. Нехтування цим застереженням могло спричинити у себе непотрібні плітки, які, зрештою, могли зашкодити згоди та благополуччю сім'ї.

Інша традиційна практика передбачала ретельне розміщення лаврового листя. Його рекомендували зберігати у прозорих банках, в ідеалі – десь на кухні. Вважалося, що лавровий лист захищає від заздрості, негативу та негараздів, а його аромат ефективно розсіює будь-яку недоброзичливу енергію.

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