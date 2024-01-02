Чому дивитися в дзеркало перед сном – не найкраща ідея: Несподівана причина

Для багатьох людей дивитися в дзеркало перед сном стало звичкою. Це майже ритуал, особливо для жінок. UAportal розповідає про несподівану причину, чому вам варто переглянути цю практику – бачити власне відображення перед сном може бути поганою прикметою.

За повір'ями, дивлячись у дзеркало перед сном, можна привернути у своє життя нещастя. Дзеркало вважається воротами між реальним світом і потойбічним царством. Вважається, що в темний час доби злі сили можуть впливати на тих, хто бачить власне відображення.

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Один із забобонів радить прибрати дзеркала зі спальні, особливо якщо вони стоять навпроти ліжка. Це робиться для того, щоб уникнути відображення сплячої людини, оскільки воно може привернути негативну енергію.

Однак важливо зазначити, що цією прикметою можна знехтувати, коли йдеться про вечірню гігієнічну процедуру. Якщо ваша мета подивитися в дзеркало пов'язана з доглядом за собою або іншими необхідними діями, не варто хвилюватися. Ці забобони в першу чергу стосуються дзеркальних поверхонь, які не розташовані у ванній кімнаті або не пов'язані з важливими нічними ритуалами.

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