Чому з дитиною не дружать і що робити батькам

"Зі мною ніхто не дружить" - фраза, яку неприємно чути будь-якому батькові. Хочеться бачити свою дитину щасливою, реалізованою і успішною, а як це можливо, якщо вона постійно одна? Це засмучує і змушує шукати у ньому якісь вади. Але не завжди причина лежить на поверхні.

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Почему с ребёнком не дружат и что делать родителям, чтобы ему помочь — расскажем в нашей статье.

С ребёнком не хотят дружить: почему

Начнём с того, что проблемы общения со сверстниками периодически возникают у всех детей. Даже если ребёнок компанейский, у него много друзей, это не значит, что он не столкнётся с предательством, ложью, подлостью и корыстью. В детских коллективах всё это проявляется особенно остро, потому что дети ещё не умеют скрывать свои эмоции. Поэтому первый вывод, который вы можете сделать, — ваш ребёнок не одинок в своих проблемах. Что-то подобное наверняка было и у вас в детстве.

Но одно дело — проблемы с товарищами, а другое — когда друзей нет вообще. По статистике, 25-30% детей в возрасте от 8 до 12 лет чувствуют себя одинокими и никому не нужными. С возрастом этот показатель снижается — уже среди подростков он составляет 8,6%.

Рассмотрим несколько причин, почему с вашим ребёнком никто не дружит:

стеснительность, заниженная самооценка;

гиперопека;

неумение дружить;

агрессивность;

необоснованные лидерские амбиции;

особенности характера;

неподходящая среда.

Стеснительность, заниженная самооценка

Способность создавать дружеские связи напрямую зависит от качеств личности ребёнка. Если он очень застенчивый, молчун, не умеет активно поддерживать беседу, другие дети могут сторониться его. Причём без злого умысла — им просто неинтересно дружить с таким человеком. Важна ваша позиция в этом случае:

не ругайте и не критикуйте ребёнка за то, что он стеснительный;

не обвиняйте детей, которые не хотят с ним общаться;

не заставляйте ребёнка дружить насильно — особенно с теми, кто ему неприятен;

не концентрируйтесь на застенчивости, как на недостатке.

Гиперопека

Бывает, что с ребёнком не хотят дружить в детском саду или школе по причине чрезмерной заботы о нём со стороны семьи. Маменьких сыночков не любят в детских коллективах. Над ними подтрунивают, называют "малявками" и т. д. Капризных и требовательных девочек исключают из совместных игр, потому что те привыкли, что мама с папой делают всё так, как хочется любимому чаду.

Неумение дружить

Проанализируйте, какой пример вы подаёте своим детям — если у вас ограниченный круг общения, который в основном состоит из родственников, то научить дружить вы не сможете. Также умение дружить вырабатывается в процессе социализации — на внеклассных занятиях, в спортивных секциях, в летних лагерях и пр. Ребёнок, который постоянно находится дома с родителями, может банально не знать, как это — дружить.

Агрессивность

"Что делать, если с ребёнком не хотят дружить во дворе, в школе или садике?", — тревожно спрашивают родители. Мол, он же такой хороший! Но сильно удивляются, узнав истинную причину. Мы склонны идеализировать людей (а особенно — детей), которых любим, поэтому можем не замечать их проблемного поведения.

Как можно дружить с тем, кто дерётся, ломает игрушки, жестоко троллит других детей? Открыть глаза и объективно посмотреть на своего ребёнка — первое, что нужно делать, чтобы разобраться в проблеме отсутствия друзей.

Понять, как ребёнку надо себя вести в разных ситуациях, а как не стоит, поможет статья "Правила поведения в общественных местах для детей".

Необоснованные лидерские амбиции

Взращивать в ребёнке лидера — благородная цель. Но многие люди искажённо воспринимают это понятие. Быть лидером — значит, вести за собой коллектив, сплачивать, вдохновлять. А на практике часто лидерство проявляется в виде желания командовать другими ребятами, диктовать им своё мнение и правила игры. И если с ребёнком не хотят дружить в школе, потому что он навязывает им своё лидерство, нужно корректировать его поведение.

Особенности характера

Есть дети-интроверты, которые сами избегают общения. Возможно, отсутствие друзей их тревожит гораздо меньше, чем родителей. Также к особенностям характера можно отнести плаксивость, собственничество, завистливость, раздражительность, вспыльчивость — качества, которые не способствуют формированию дружбы и симпатии между детьми.

Неподходящая среда

Считается, что ребёнка нужно отдавать в хорошую школу — престижную, с приличным "контингентом". Родители думают, что таким образом сформируется правильное окружение, да и уровень знаний в подобных школах, как правило, выше, чем в обычных. Но среди современных детей существует сильная фиксация на материальном.

Если у вашего ребёнка не такие крутые гаджеты и модная одежда, как у остальных одноклассников, над ним могут смеяться, игнорировать. Поэтому всегда важно соотносить возможности своей семьи с той средой, в которую вы помещаете ребёнка. Лучше выбрать учебное заведение поскромнее, чтобы не формировать у ребёнка комплексы. А академический разрыв компенсировать занятиями с репетитором.

Особенности детской дружбы

Итак, вы уже понимаете, что с вашим ребёнком не дружат в садике или школе. Вполне возможно, считаете это несправедливым. Но подойти объективно к проблеме и решить её вы сможете тогда, когда отбросите эмоции. Для начала сверьте свои представления о дружбе с информацией, которая основана на детской возрастной психологии.

Дружба в 2-3 года

В этом возрасте потребность в регулярных контактах со сверстниками низкая. Поэтому если вы заметили, что с ребёнком не хотят играть на площадке, не спешите расстраиваться. Возможно, просто в данный момент он сам не заинтересован в коммуникации с другими малышами.

При этом связь с мамой у ребёнка ещё очень сильная, поэтому если вы будете уделять своё внимание другим детям (чужим), то сможете вызвать беспокойство у своего ребёнка. В будущем это может привести к тому, что он будет расценивать сверстников как конкурентов.

Объясните малышу, что если он не хочет делиться игрушкой — пусть не делится. Эгоцентризм и собственничество у трёхлеток — норма.

Дружба в 4-7 лет

В этом возрасте у детей появляются первые друзья. Отношения в коллективе формируются интенсивно и быстро. Дети учатся делиться, угощать друг друга, рассказывать секреты и получать удовольствие от общения. Огромное значение имеет совместная игра, а также оценка другого ребёнка — появляется хвастовство, желание помериться силами и умениями.

Этап самоутверждения заканчивается к 6-7 годам. Но если он затянулся, то, возможно, именно в этом причина, почему с ребёнком не хотят дружить. Самое время рассказать ему, что хвастаться некрасиво.

Родителям не мешало бы знать, какое место в коллективе занимает их ребёнок. К примеру, старшие дети в семье или дети без братьев/сестёр будут стремиться к лидерству. А вот займут ли они эту позицию — зависит от многих факторов. Поэтому если у вас именно этот случай, расскажите ребёнку, что такое быть настоящим лидером, как уважать чувства других детей, почему нужно проявлять доброту к окружающим.

Дружба в 8-12 лет

На пороге подросткового возраста дети уже имеют своё представление, кто им симпатичен, с кем они хотели бы подружиться. Как правило, выбор падает на сверстников с похожими интересами.

Бывает, что в школе с ребёнком не хотят дружить, а на спортивной секции он без труда заводит друзей, потому что их связывает общее дело. Активно способствуют зарождению дружбы групповые виды спорта, но и в индивидуальных видах часто спортсмены тренируются вместе.

Руководствуясь принципом общности интересов, помогите ребёнку найти друзей в процессе совместных игр, поездок на экскурсии, занятий творчеством. Инициируйте поездку всем классом на природу, запаситесь инвентарём для игр (мячи, ракетки для бадминтона, фрисби) и устройте настоящее соревнование.

Дружба в 13-16 лет

Очень опасный возраст в плане прочности, долговечности и формата дружеских отношений. Подростки дружат не все вместе, а "стайками". Скорее всего, одноклассники вашей дочери или сына уже разбились по группкам, и попытаться внедриться в одну из них будет сложно. Особенно если в этом классе ребёнок учится давно, и то, что у него нет друзей, уже стало привычным положением вещей.

Возможно, стоит сменить школу, чтобы перезагрузить среду ребёнка. В новом коллективе он сможет начать всё сначала и шансы влиться в одну из компаний будут выше. Прямого вмешательства родителей в эти процессы не нужно. Вы можете оказывать незримую поддержку, но не искать друзей ребёнку самостоятельно.

Как помочь ребёнку дружить со сверстниками

Несколько универсальных советов, чтобы помочь своему ребёнку найти друзей и научить его поддерживать дружеские отношения:

Психологическая подготовка. Мониторинг сплочённости детского коллектива. Правила дружбы. Активный поиск друзей.

Рассмотрим детальнее каждый пункт.

Психологическая подготовка

Если с ребёнком никто не дружит, это повод понаблюдать, как он ведёт себя в среде детей. Забивается ли в угол или наоборот — активничает, подавляет, навязывает своё мнение. В любом случае эта информация поможет вам составить объективную картину и наметить план действий.

Существует много способов, как научить ребёнка дружить. Например, игротерапия. Это моделирование и обсуждение с ребёнком ситуаций, которые могут возникать в процессе дружеского общения.

Полезными будут курсы по развитию эмоционального интеллекта. Иногда не обойтись без помощи психолога. Вы можете сами помочь ребёнку, используя пособия и книги по возрастной психологии и развитии эмоционального интеллекта.

Мониторинг сплочённости детского коллектива

Наши дети часто ведут себя в коллективе не так, как дома. И это основная причина неверной трактовки причин, почему с ребёнком в классе никто не дружит.

Пообщайтесь с учителем — он расскажет, как на самом деле обстоят дела. В силу опыта и возможности наблюдать за детьми без вмешательства родителей, он может указать на недостатки вашего ребёнка, а также подсказать, как их исправить.

Также вы можете привлечь школьного психолога, который с помощью психологических тестов и диагностических игр проведёт мониторинг сплочённости детского коллектива. Это поможет вам комплексно подойти к проблеме и заручиться поддержкой других родителей, которые тоже заинтересованы в том, чтобы их детям было комфортно в классе.

Правила дружбы

Проигрывайте с ребёнком диалоги, которые случаются у него со сверстниками. Мягко объясняйте, какие ошибки он допустил.

Расскажите о базовых правилах дружбы: взаимоуважение, учёт интересов, поддержка и приятное общение. Совместно поищите темы, в которых ваш ребёнок хорошо ориентируется и которые могут быть интересны его потенциальным друзьям. Пусть знает свои сильные стороны — так он сможет вовремя вступить в диалог и заинтересовать своими знаниями других детей.

Активный поиск друзей

Ещё один способ, как помочь ребёнку дружить — постараться найти детей со схожими интересами. Но он работает только для определённой возрастной категории — от 3 до 7 лет. Более старшие дети уже сами выбирают себе друзей, поэтому ваше вмешательство в этот процесс должно быть минимальным.

Хорошая идея — дружить с детьми ваших друзей.

Наверняка вы регулярно встречаетесь, отмечаете вместе какие-то праздники. Пусть дети тренируют навык дружить в вашей компании. Это безопасная среда, поэтому ребёнок будет более раскрепощён и сможет проявить себя с лучшей стороны.

Устраивайте дома посиделки, тематические вечеринки. Попробуйте пригласить на них нескольких детей — из тех, с кем ребёнок пока не дружит, но хотел бы подружиться.

Не пускайте на самотёк проблему отсутствия друзей у своего ребёнка. Он вырастет и без них, но умение создавать и поддерживать социальные связи во многом поможет ему во взрослой жизни.