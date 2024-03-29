Чому від вас відвертається удача: три ключові фактори

Вдача, безперечно, відіграє важливу роль у нашому житті, впливаючи на різні його аспекти. UAportal розповів, що варто знати, що кожна подія має свою причину, в тому числі й відхід удачі.

Егоцентризм зменшує прихильність фортуни

Коли людина зосереджується виключно на особистій вигоді, удача відвертається від неї. Протидіяти цьому явищу можна за допомогою безкорисливих вчинків. Поміркуйте над своїм життям і згадайте, як часто ви охоче робите добрі справи, не очікуючи нічого натомість.

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Наслідки жорстокого поводження з тваринами

Байдужість і жорстокість по відношенню до тварин прирівнюються до тяжких злочинів. Тому можна припустити, що несприятливі явища проявляються тоді, коли такі вчинки практикуються.

Нешанобливе ставлення до інших

За жодних обставин не потрібно вважати, що можна безкарно поводитися бездушно по відношенню до інших людей. Недобросовісна поведінка і брак поваги до інших ваблять до себе несприятливі обставини. Натомість плекайте доброчесну вдачу, утримуйтеся від обману та безчесних вчинків і бережіть тих, хто вам дорогий.

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