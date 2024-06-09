Чому обрізання нігтів увечері приносить нещастя

Підстригання нігтів – це регулярна гігієнічна процедура, яку багато людей включають у свій порядок дня. UAportal зібрав різноманітні забобони та повір'я, пов'язані з цією процедурою.

Згідно з деякими повір'ями, стрижка нігтів уночі може спричинити негативні наслідки та нашкодити долі та благополуччю людини. Екстрасенси відзначають потенційні небезпеки, пов'язані з вечірнім виконанням цієї справи.

Одне з найпоширеніших повір'їв стверджує, що злі духи активізуються у темний час доби, тим самим збільшуючи ймовірність нещастя.

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Між 6 та 7 годинами вечора – стрижка нігтів у цей період може призвести до труднощів у сімейних стосунках. З 7 до 8 вечора – дружба може опинитися під загрозою, а близький товариш може зробити неприємний чи образливий вчинок.

З 8 до 9 вечора – підстригати нігті в цей час, може спричинити невдачу на родичів, що потенційно може призвести до різних неприємностей для всіх причетних. З 9 до 10 вечора – у романтичних відносинах може виникнути напруга чи конфлікт.

Між 11 та 12 вечора – після обрізання нігтів у цей проміжок часу можуть виникнути проблеми, пов'язані з роботою. Зважаючи на ці забобони, бажано проводити дану справу вранці або вдень, коли сонце ще високо в небі.

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