Чому треба рахувати ворон на вулиці і що означає, якщо їх сім

Прикмети та заборони відіграють важливу роль у формуванні культурної ідентичності та підтримці культурної наступності. В українській культурі існує безліч прикмет, що вказують на добро, і UAportal підготував керівництво, яке знайомить із п'ятьма з них.

Спів птахів

Якщо рано-вранці ви чуєте спів птахів, це хороша прикмета. В українській культурі це означає, що ви матимете вдалий день. Вважається, що спів птахів приносить хороші новини та процвітання, тому, почувши його, обов'язково почніть свій день із позитивного настрою.

Читайте також: Які квіти приносять щастя до будинку, а які біди

Вважати ворон

Багато культур ворони вважаються символом нещастя, але в Україні вважається, що підрахунок ворон приносить удачу. Якщо ви побачите групу ворон, порахуйте їх, і отримане число визначить, яка удача на вас чекає. Наприклад, якщо ви налічите сім ворон, це означає хороше здоров'я.

Метелики

Метелики – гарне видовище, але в українській культурі вони також вважаються гарною ознакою. Якщо метелик сідає на вас, вважається, що це принесе удачу та щастя. Крім того, побачити метелика – знак того, що ваші близькі, що пішли з життя, спостерігають за вами.

Читайте також: Не свистіть у домі і не палить сміття вночі

Розсипати сіль

У багатьох культурах розсипання солі вважається поганою ознакою, в українській культурі вважається, що це може бути до успіху. Якщо ви випадково розсипали сіль, заведено взяти щіпку солі та кинути її через ліве плече. Вважається, що ця дія відлякує злих духів і приносить удачу.

Чхання

Чхання часто сприймається як роздратування, але в українській культурі воно вважається гарною ознакою. Якщо ви чхнули один раз, це означає, що хтось говорить про вас. Якщо ви чхнули двічі, це означає, що хтось у вас закоханий. А якщо ви чхнули три рази, це означає, що ви отримаєте несподівані гроші.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !