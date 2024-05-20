Чому недоцільно зберігати різні валюти разом: що варто знати

У сфері особистих фінансів люди часто збирають свої заощадження в одному місці, надійному сейфі, шухляді чи шафі. Часто там зберігаються банкноти та купюри різних валют, причому долари спокійно співіснують з євро. UAportal розповів, що існує прикмета, яка не рекомендує тримати їх в такому тісному сусідстві.

Згідно з давніми народними повір'ями, розташування банкнот різних грошових систем поруч може привернути нещастя. Забобони вважають, що це може перешкоджати самому грошовому обігу. Ті, хто ігнорує цю згубну практику, можуть опинитися під загрозою втрати одного зі своїх джерел доходу, а також настання несприятливих обставин у своїх професійних чи ділових починаннях.

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Щоб запобігти таким нещастям, рекомендується відвести окреме місце для кожної валюти, в якій зберігаються ваші заощадження. Наприклад, зберігати одну валюту у спеціальну шухляду, іншу – в надійному гаманці.

Якщо ви вважаєте, що розподіляти фінанси таким чином непрактично, не бійтеся, адже конверти можуть стати рішенням проблеми. Розділивши банкноти на окремі паперові "оболонки", можна дійсно дотриматися вищезгаданої прикмети. Збереження строкатості та відокремлення валют, незалежно від обраного організаційного методу, захищає від непередбачуваних нещасть.

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