Чому не можна прибирати будинку після того, як хтось поїхав

Коли людина вирушає в подорож, її енергія залишається в домі. Тому вкрай важливо утриматися від поспішного проведення ретельного прибирання відразу після від'їзду мешканця будинку. UAportal розповідає про забобони, що стосуються цієї теми.

Забобони

Існує думка, що така поспішність може завадити людині знайти дорогу назад, що потенційно може призвести до невдач або навіть нещасних випадків під час подорожі.

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Навіть якщо гість ненадовго завітав до будинку перед від'їздом, рекомендується проявляти обережність і не поспішати з прибиранням, наприклад, миттям підлоги або витиранням пилу.

Крім того, згідно з езотеричними віруваннями, передчасне прибирання будинку може сприяти виникненню конфліктів і серйозних розбіжностей у родині.

Рекомендації

Щоб зберегти баланс і удачу, рекомендується починати прибирання через три дні після від'їзду, щоб до того часу мандрівник благополучно дістався до місця призначення.

Якщо в будинку нещодавно відбувалися збори або вечірка, розумно відкласти прибирання на наступний день, щоб дати можливість гостям уникнути потенційних проблем або ускладнень.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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