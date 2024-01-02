Чому не можна стригти близьких родичів: Забобони

З давніх-давен волосся було пов'язане з різними прикметами та забобонами. Зокрема, одне з повір'їв попереджає, що дружина не повинна стригти чоловіка, сина та інших родичів, оскільки це може призвести до нещастя, хвороби і навіть смерті. UAportal розповів, що стоїть за цим повір'ям.

Волосся як символ життя і сили

У стародавніх культурах волосся мало величезне значення як символ сили, життєвої енергії та духовності. Воно перепліталося з енергією, характером і долею людини, що робило стрижку важливим ритуалом, який підпорядковувався певним правилам і умовам.

Ілюстративний приклад можна знайти на сторінках Біблії, де розповідається про Самсона, сила якого зменшилася, коли вороги обстригли його волосся. Більше того, фараони Стародавнього Єгипту носили перуки, щоб захистити своє волосся від злих сил. У Стародавній Греції та Римі волосся приносили в жертву богам на знак вдячності та відданості.

Стрижка волосся як порушення гармонії

Народна прикмета говорить про те, що стрижка волосся може порушити гармонію між людьми і рівновагу в природному порядку, стосунках і родинних зв'язках. Згідно з цими прикметами, стрижка волосся може підірвати захисну ауру людини, роблячи її більш вразливою до негативних впливів.

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Тому дружина повинна утримуватися від стрижки волосся чоловіка, сина та інших родичів через передбачувані потенційні наслідки для їхнього здоров'я, кар'єри та стосунків. Вважається, що під час стрижки волосся можна ненавмисно передати енергію дружини через ножиці, металевий предмет. Ця передача може згодом спричинити конфлікти, суперечки або навіть втрату авторитету чи фінансової стабільності.

Як досягти позитивного результату

Якщо дружина все ж вирішила обрізати пасма своїм близьким, вживання певних заходів може допомогти запобігти несприятливим наслідкам. Одним з важливих аспектів є вибір сприятливого часу для стрижки, уникаючи понеділка, п'ятниці та часу, що відповідає повному місяцю.

Утилізація зрізаного волосся – викидання або спалення – дуже важлива для того, щоб воно ненароком не потрапило до чужих рук.

Нагадаємо, ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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