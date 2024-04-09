Чому не можна ставити порожню пляшку на стіл: народні прикмети

Традиція не ставити порожню пляшку на стіл не є чимось незвичайним. Також це забобонне переконання має і практичне пояснення. UAportal зібрав інформацію, яка допоможе розібратися в причинах цього давнього звичаю.

Забобони щодо порожніх пляшок на столі ґрунтуються на ідеї передрікання порожнечі та бідності в житті людини. Вважається, що залишення порожніх пляшок означає брак матеріальних благ, а також відчуття порожнечі на душевному рівні.

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Ще одне повір'я полягає в тому, що невідкорковані порожні пляшки слугують місцем для негативної енергії або злих сил. Вважається, що якщо поставити їх на стіл, то вони "забруднюють" увесь простір.

Кажуть навіть, що наявність порожніх пляшок на столі може бути інтерпретована як сигнал для гостей піти геть. Походження цієї традиції можна простежити з давніх часів. На початку 17 століття, коли наші предки познайомилися з французькою культурою, вони відкрили для себе звичай вести рахунок за кількістю порожніх пляшок.

Також існують і практичні міркування. Порожні пляшки можуть бути громіздкими, займати місце і вимагати зайвого прибирання. Крім того, вони менш стійкі і становлять ризик перекидання та пошкодження іншого посуду. Отже, утримання від розміщення порожніх пляшок на столі пов'язане як із забобонами, так і з практичністю.

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