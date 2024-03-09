Чому не можна спати ногами до вікна: народні прикмети

Згідно з давнім народним повір'ям, спати ногами до вікна вважається поганою прикметою. Забобонні люди ніколи б не наважилися розташовувати ліжко таким чином, остерігаючись можливих негативних наслідків. UAportal розповів, що воно означає та звідки взялося це повір'я.

У давнину, якщо людина помирала, її не виносили з дому через звичайні двері. Натомість її виносили через вікно або навіть через спеціально зроблений отвір у стіні, який згодом запечатували. Цей звичай мав на меті запобігти поверненню душі померлого.

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З таким розміщенням були пов'язані різні забобони та прикмети. Ось кілька інтерпретацій, які еволюціонували протягом століть.

Вважається, що якщо спати ногами до вікна, то можна накликати хворобу, а в крайньому разі, навіть прискорити смерть. Інше повір'я пов'язує таке розташування ліжка з проникненням через вікно нечистої сили. Вони можуть підбурювати сплячого до імпульсивних і марних вчинків, в кінцевому підсумку виснажуючи його енергію і ставлячи під загрозу його благополуччя. Також існує вірування, що люди, які сплять ногами до вікна, мають коротші та менш спокійні ночі. Їх часто мучать неприємні сни, а після пробудження вони часто відчувають почуття виснаження.

Нагадаємо, ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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