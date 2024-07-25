Чому не можна залишати брудний посуд на ніч і обов'язково прибирати вдома в суботу: залучіть достаток у життя

Прибирання будинку – звичайне завдання, але воно не позбавлена власних прикмет і повір'їв. UAportal підготував забобони, пов'язані з прибиранням та їх впливом на щастя та долю.

Субота вважається сприятливим днем для домашніх справ, у тому числі для прибирання та наведення ладу. Займаючись цією корисною справою у вихідні, можна сприяти створенню позитивної сімейної атмосфери та покращенню стосунків у сім'ї.

Вважається, що прибирання будинку у суботу приваблює фінансове процвітання, гармонію, щастя та здоров'я для його мешканців. Однак якщо випадає велике релігійне свято або якщо це Страсна субота перед Великоднем, рекомендується уникати прибирання, прання чи прасування цього дня.

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Вважається, що при прибиранні, крім видалення пилу та павутини, слід також позбутися зламаних та пошкоджених предметів. Вважається несприятливим для здоров'я проводити чистку у темряві, а також не рекомендується виносити сміття увечері, щоб запобігти можливому залученню нещастя.

При підмітанні приміщення завжди слід починати від дверей, щоб не вимести разом зі сміттям багатство та щастя. Крім того, рекомендується закінчувати підмітання до кута кімнати, гарантуючи, що всі позитивні моменти залишаться в сім'ї.

Не можна залишати брудний посуд на ніч, оскільки існує повір'я, що це приносить негатив і перешкоджає процвітанню. Тарілки та чашки зі сколами або тріщинами прийнято викидати, щоб залучити до будинку велику кількість.

Існує повір'я, що кидання кількох копійок у відро з водою, а потім використання цієї зарядженої рідини для миття підлоги може залучити багатство до будинку. Однак не рекомендується прибирати будинок у неділю, понеділок та п'ятницю.

Нагадаємо, раніше команда UAportal розповідала, яких речей потрібно позбутися, щоб у будинку панував достаток.

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