Чому не можна прасувати чужі речі: Прикмети та забобони

Прасування одягу – це звичайна домашня робота, яку багато хто з нас виконує регулярно. Однак бувають випадки, коли нам доводиться прасувати не лише власні речі, а й чужі. Чи то на прохання друга, чи то простягнувши руку допомоги сусідові або сусідці по гуртожитку.

Однак, згідно з різними народними повір'ями, такі дії можуть призвести до небажаних наслідків. UAportal розповідає про них.

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Фольклор попереджає, що прасування чужого одягу потенційно може призвести до серйозних наслідків. Повір'я припускає, що, використовуючи праску на одязі, який нам не належить, ми несвідомо "беремо на себе" долю його власників.

Якщо людина, якій належить цей одяг, переживає нещастя, то той, хто його прасує, може ненавмисно ввібрати і успадкувати негативну енергетику. Це не обмежується лише поглинанням негативу, в деяких випадках існує також ризик вплинути на удачу чи долю власника.

Однак є й винятки з цього повір'я. Вважається, що прасування одягу найближчих членів сім'ї, включаючи дітей, подружжя або близьких родичів, є безпечним.

Оскільки вони є нашими близькими, вважається, що зв'язок, який нас пов'язує, захищає від будь-яких потенційних негативних наслідків. Близькість і родинні зв'язки діють як щит, запобігаючи будь-яким передбачуваним наслідкам, пов'язаним з прасуванням чужого одягу.

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