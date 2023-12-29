Чому не можна доїдати за дитиною: Забобони

Мами іноді неправильно розраховують розмір порції, коли подають їжу своїм малюкам, в результаті чого на тарілці залишаються недоїдки. Зіткнувшись з такою ситуацією, деякі батьки вважають, що краще з'їсти залишки самостійно, ніж викинути їх.

Однак рекомендується уникати такої практики, особливо якщо батьки вірять у певні забобони. UAportal розповідає про три найпоширеніші повір'я, які пояснюють заборону їсти залишки їжі з дитячої тарілки.

1. Потенційна втрата життєвих сил дитини

Згідно з поширеним повір'ям, батьки, які їдять за дитиною, можуть ненавмисно забрати у неї життєву силу. Це уявлення передбачає, що такий вчинок може порушити позитивну енергетику дитини, що, можливо, призведе до проблем зі здоров'ям.

Читайте також: Що робити, якщо розсипав сіль і що це означає

2. Підвищена залежність від батьків

Хоча спочатку це сприймається як акт турботи, доїдання їжі дитини може потенційно сприяти надмірній залежності від батьків. Іншими словами, дитина може не наважуватися на самостійні дії, завжди покладаючись на допомогу батьків. Фольклорні традиції припускають, що споживання залишків їжі сприяє негативу.

3. Ризик позбавити дитину щастя

Ще одне повір'я ґрунтується на думці, що, споживаючи залишки дитячої їжі, батьки можуть ненавмисно позбавити свою малечу щастя. Однак важливо зазначити, що ці переконання є лише забобонами, і батьки можуть вибирати, вірити в них чи ні.

Нагадаємо, ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!