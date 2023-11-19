Чому не можна робити ганчірки зі старих речей: народні прикмети

Намагаючись знайти нове застосування старим речам, багато хто замислюється над тим, щоб перетворити їх на ганчір'я. UAportal розповідає чому такий, здавалося б, нешкідливий вчинок може призвести до несприятливих наслідків для господаря.

Згідно з традиційними повір'ями та прикметами, не рекомендується використовувати в якості ганчір'я предмети особистого гардеробу або одяг, що належить членам сім'ї. Ця пересторога пов'язана з тим, що одяг, особливо той, який носять протягом тривалого часу, поглинає значну частину нашої енергії.

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Вважається, що, використовуючи одяг для прибирання можна порушити ауру людини, яка колись його носила. Це ж повір'я стосується й дитячого одягу. Якщо порвати одяг, з якого дитина виросла, можна накликати на неї нещастя та біду.

Езотерики пропонують альтернативний підхід – віддати непотрібні речі тим, хто їх потребує. Цей метод утилізації забезпечує безпечне позбавлення від непотрібних речей, водночас приносячи користь комусь іншому.

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