Чому не можна дарувати дзеркала та тримати чуже дзеркальце вдома

UAportal підготував забобони та прикмети, пов'язані з дзеркалами. Предки вірили, що дзеркала мають потужну енергетику і дотримувалися низки суворих правил.

Навіть кишенькові дзеркальця можуть зберігати енергетику своїх власників та, відповідно, впливати на життя людей. Одне з найпоширеніших народних повір'їв застерігає від зберігання чужого дзеркала вдома, оскільки вважається, що може принести несприятливі наслідки у вигляді хвороб і проблем.

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Езотеричні практики також не рекомендують дарувати чи отримувати дзеркала. Стародавнє повір'я стверджує, що дзеркальце, подароване людині, може метафорично вкрасти її вроджену красу.

Якщо хтось отримує дзеркало у подарунок, обрядова процедура диктує, що його слід тримати у темряві протягом трьох днів, перш ніж повісити на стіну чи винести на світло. Цей ритуал покликаний допомогти очиститися та захистити отримувача від будь-яких недружніх впливів.

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