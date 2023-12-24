Чому не варто застеляти ліжко зранку: Думки експертів

Застеляти ліжко зранку – це рутинна звичка для багатьох людей. Однак деякі експерти в галузі сну та здоров'я розглядають цю практику з іншого погляду, стверджуючи, що залишене ліжко незастеленим може мати свої переваги. UAportal підготував декілька недоліків застеляння ліжка зранку, на які варто звернути увагу.

Кліщі

Якщо залишити ліжко незастеленим на деякий час, це перешкоджає розмноженню пилових кліщів і дозволяє випаровуватися волозі, що залишилася з ночі. Це створює менш сприятливе середовище для цих алергенів і може запобігти утворенню зморшок на постільній білизні.

Цвіль, грибок та бактерії

Провітрювання ліжка допомагає поту випаровуватися з поверхні і зменшує ймовірність розвитку цвілі, грибка і бактерій. Провітрювання постільної білизни може сприяти покращенню загального стану здоров'я під час сну.

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Сигнали в мозок

Якщо ви залишаєте ліжко незастеленим, це природний сигнал мозку про те, що ваш день тільки починається, що підвищує продуктивність і покращує психічне самопочуття. Це сприяє гнучкості та рівновазі замість того, щоб піддаватися жорсткій рутині, що в кінцевому підсумку призводить до більш позитивного та вільного від стресу дня.

Психологічні аспекти

Залишення ліжка незастеленим дає можливість насолодитися короткою миттю релаксації, що позитивно впливає на ваше психічне здоров'я. Цей простий акт сприяє усвідомленості та навмисному життю, що призводить до більш уважного та теперішнього підходу до повсякденної діяльності.

Нагадаємо, ми вже розповідали, що іноді буває важко заснути через переживання та проблеми в особистому чи професійному житті, тому вже вранці люди бувають втомлені та непродуктивні. Ми підготували кілька практичних порад, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

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