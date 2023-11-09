Чому не варто дивитися в розбите дзеркало

Дзеркала з давніх-давен привертали людську увагу, їм приписували містичні властивості, часто пов'язували з ворожінням і різними прикметами. Існують твердження, що погляд у розбите дзеркало може принести сім років нещасть. UAportal розглянув низку простих заходів, які допоможуть ефективно відвернути подібні неприємності.

Езотеричні традиції припускають, що дзеркала в межах будинку акумулюють синтез енергії – як позитивної, так і негативної. Тому розбите дзеркало потенційно може спричинити найрізноманітніші наслідки, причому тяжкість впливу корелює зі ступенем пошкодження дзеркала.

Тріснуте дзеркало широко трактується як ознака сімейного конфлікту, що наближається. І навпаки, повністю розбите дзеркало таїть в собі потенціал для розбитих мрій і прагнень.

Масштаб передбачуваних негативних змін відповідає розмірам розбитого дзеркала. І навпаки, розбиття маленького, ручного дзеркальця супроводжується скромними побоюваннями. І навпаки, велике дзеркало може передвіщати значні негаразди, включаючи фінансову кризу, погіршення здоров'я, сімейні негаразди або професійні невдачі.

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Згідно з народними повір'ями, розвіювання уламків розбитого дзеркала ефективно відвертає нещастя, пов'язане з ним. По-перше, рекомендується не торкатися уламків голими руками, щоб убезпечити себе від поглинання прихованої негативної енергії, яку вони могли накопичити.

Інший важливий профілактичний захід полягає в тому, щоб уникати прямого погляду в розбите або тріснуте дзеркало. Вважається, що цей вчинок може накликати низку нещасть на строк до семи років. На щастя, рішення напрочуд просте: накрийте пошкоджене дзеркало чорною тканиною, а потім зметіть уламки разом із тканиною у совок. Вважається, що таким чином потенційне нещастя оминає людину.

Крім того, всі залишки розбитого дзеркала, такі як рама або кріплення, які також можуть утримувати і накопичувати негативну енергію, слід якнайшвидше викинути. Доцільно утилізувати ці уламки за межами приміщення, викинувши їх у смітник. Після цього місце, де розбилося дзеркало, слід старанно очистити. Як варіант, деякі адепти пропонують запалити на цьому місці свічку і прочитати молитву в той же день, коли стався інцидент.

Купуючи нове дзеркало, бажано завести звичку часто посміхатися, дивлячись у його поверхню, що дозволить дзеркалу накопичити велику кількість позитивної енергії.

Нагадаємо, з дзеркалами пов'язано безліч прикмет і забобонів, але коріння цього явища лежить набагато глибше.

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