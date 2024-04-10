Чому не прийнято передавати речі через поріг: народні прикмети та забобони

Існує давнє повір'я, що передавання предметів через поріг може призвести до несприятливих наслідків, таких як нещастя, невезіння та негатив. UAportal розповів, що воно походить від давніх часів і віри в те, що поріг слугує межею між духовним і фізичним світами.

У різних культурах і традиціях це уявлення посилювалося, підкреслюючи потенційні неприємності, пов'язані з передаванням предметів через поріг. Найпоширенішим поясненням цього звичаю є віра в те, що вхідні двері уособлюють межу між світом живих і світом духів або померлих. У давнину було поширеною практикою ховати прах предків під порогом, що полегшувало їхній перехід у потойбічний світ.

Перенесення предмета через цю межу ризикує порушити крихкий баланс між цими паралельними світами, потенційно привертаючи в дім нещастя. Інша версія припускає, що перебування на порозі межує між домашнім і вуличним світом, населеним захисною присутністю "домовика", символом, який шанують у кожній родині. Вважається, що при перенесенні речей через поріг, разом з потенційними нещастями в будинок можуть увійти злі духи, а також вигнати доброзичливість, процвітання і благополуччя.

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Згідно з іншим поглядом, перенесення предмета через поріг може спричинити прикріплення до нього негативної енергії, що згодом принесе нещастя. Як наслідок, багато людей вірять, що це означає втрату контролю над предметом, що потенційно може призвести до його зловживання проти них.

Звичай уникати перенесення предметів через поріг також пов'язаний з безпекою. Існує ймовірність випадкового падіння, зіткнення або пошкодження предмета під час його перенесення, що сприймається як погана прикмета або нещастя.

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