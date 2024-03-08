Чому коти мають першими зайти в нову оселю: 4 цікаві причини

Давня традиція дозволяти котам першими зайти в новий будинок знайома багатьом. UAportal розповів, чому виникло це багатовікове правило.

1. Громовідвід

Образно кажучи, наші предки вважали котів громовідводами від злих духів у новому будинку. Вважалося, що, потрапляючи першими в будинок, вони забирають на себе будь-яку негативну енергію або злих духів, що мешкають у приміщенні. Якщо кішка могла протистояти цьому надприродному негативу, це вважалося позитивним знаком.

2. Посередник

Інша думка припускає, що коти мають унікальну здатність "домовлятися" з духами. Виступаючи посередниками між нашим світом і потойбічним, вони, як вважається, встановлюють гармонійний зв'язок з цими сутностями.

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3. Домовик

Для віруючих у домовиків коти займають особливе місце як найближчі союзники цих надприродних істот. Тому, коли сім'я переїжджає в нове житло, кажуть, що кіт просить духа будинку супроводжувати його супутників-людей. Якщо домовик погоджується, він сідає на спину кота, коли вони в'їжджають у своє нове житло.

4. Сприйняття енергії

Багато людей твердо вірять, що коти мають підвищену здатність відчувати енергетичні поля в будинку. Якщо дозволити тварині першою увійти в будинок, вона може вказати господарям на місця, які можуть бути енергетично зарядженими або потенційно небезпечними. Таким чином, кіт виступає в ролі інтуїтивно чутливого супутника, що забезпечує безпеку і благополуччя членів сім'ї, які є людьми.

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