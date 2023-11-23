Плитка чи ламінат: що краще обрати для оселі

Коли справа доходить до ремонту будинку, одна з найпоширеніших дилем, з якою стикаються власники житла, полягає в тому, що вибрати: плитку чи ламінат. Прийняти правильне рішення для вашої квартири або будинку може бути досить складно. Щоб допомогти вам зорієнтуватися у цьому виборі, UAportal підготував перелік переваг та недоліків.

Переваги плитки

Довговічність

Плитка відома своєю довговічністю, з середнім терміном служби близько 50 років. Вона не зношується і не вицвітає з часом.

Простота в обслуговуванні

Плитка не потребує особливого догляду, її можна просто чистити без використання спеціальних засобів. Вона стійка до подряпин і має високу стійкість до пошкоджень.

Екологічність

Виготовлена з обпаленої глини, плитка є екологічно чистою і не забруднює навколишнє середовище.

Універсальність дизайну

Завдяки широкому спектру кольорів і фактур ви можете розкрити творчий потенціал і створити унікальні дизайнерські візерунки.

Вогнестійкість та вологостійкість

Плитка має природну стійкість до вогню та вологи, що робить її чудовим вибором для приміщень.

Недоліки плитки

Крихкість

Недоліком плитки є її схильність до розтріскування або розбивання від ударів важкими предметами.

Висока теплопровідність

Під плиткою відчувається холод під ногами, і вона не дуже добре зберігає тепло. Однак ви можете обрати систему "теплої підлоги", щоб вирішити цю проблему.

Правильний монтаж має важливе значення

Укладання плитки вимагає професійного досвіду для отримання рівних швів і оптимальної довговічності.

Ідеально підходить для певних приміщень

Керамічна плитка найкраще підходить для коридорів, ванних кімнат, передпокоїв і кухонь.

Переваги ламінату

Простота укладання

Ламінат може похвалитися простою замковою системою кріплення, що робить укладання швидким і безпроблемним.

Теплоізоляція

На відміну від плитки, ламінат забезпечує кращу теплоізоляцію, створюючи більш комфортне середовище. Вибір відповідної підкладки ще більше покращує цей аспект.

Різноманітний дизайн

Ламінат випускається в широкому розмаїтті кольорів і текстур, що дає можливість для більшої індивідуалізації дизайну.

Зносостійкість

Зносостійкість ламінату залежить від його класу. Клас 21 підходить для спалень, а клас 22 - для віталень і дитячих кімнат. Для приміщень з високою прохідністю, таких як кухні, коридори та передпокої, бажано обирати ламінат 23 класу.

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Недоліки ламінату

Низька вологостійкість

Ламінат не рекомендується використовувати в приміщеннях з підвищеним рівнем вологості, таких як ванні кімнати та кухні.

Потенційний скрип

Неправильні методи укладання можуть призвести до появи скрипучих звуків на підлозі з ламінатом

Обмежена звукоізоляція

Пластикова поверхня ламінату може видавати значний звук, коли на неї падають предмети.

Вимогливість у догляді

Ламінат чутливий до води, що вимагає ретельного догляду під час прибирання.

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