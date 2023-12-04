Пліснява на шпалерах: лайфхаки для усунення

Виявлення плісняви на шпалерах може стати неприємною несподіванкою для будь-якого власника житла. Як правило, наявність грибка свідчить про несприятливі умови в приміщенні, часто спричинені надмірною вологістю. Ігнорувати плісняву ні в якому разі не можна, оскільки вона може становити значний ризик для здоров'я.

Щоб ефективно вирішити цю проблему, власники житла повинні вжити трьох основних заходів, про які розповідає UAportal. Вони спрямовані на зниження рівня вологості та запобігання подальшому поширенню плісняви.

1. Провітрюйте приміщення

Першим кроком є відкриття вікон і забезпечення циркуляції свіжого повітря, навіть у холодну пору року. Ця проста дія може значно зменшити вологість у приміщенні, перешкоджаючи подальшому росту плісняви.

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2. Використовуйте нагрівальні прилади

Різні пристрої, такі як осушувачі та обігрівачі, можуть ефективно осушити повітря в ураженій зоні. У боротьбі з вологістю допоможуть навіть звичайні фени.

3. Видаліть пошкоджені шпалери

Дуже важливо видалити ділянку шпалер, де з'явилася пліснява. Таким чином можна зупинити поширення грибка і зменшити ризики для здоров'я. Перед цим обов'язково одягніть захисні господарські рукавички, щоб уникнути прямого контакту з потенційно шкідливими речовинами.

Крім того, робота в респіраторі може запобігти вдиханню спор плісняви. Якщо пліснява вразила також штукатурку, може знадобитися професійна допомога.

Нагадаємо, що духова шафа, мабуть, один із найважчих побутових приладів для чищення. Сліди бруду, жиру і залишки їжі накопичуються після кожного приготування і забивають її стінки. На щастя, є простий спосіб видалити їх без зусиль.

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