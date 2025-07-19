Піца на сковороді: особливо смакує дітям

Піца, неаполітанському стилі на сковорідці.

Літо, діти, піца.

Не можна зробити справжню піцу без печі з температурою нижче 300. Але діти люблять піцу.

Місити тісто руками це варварство, якщо у вас дружина не куплена вами з рабства.

Отже, ми маємо хлібопічку і в ній є функція "тісто".

Рецепт на 6 піц 26 див.

6 склянок борошна (у мене цільнозернова)

Півлітра соку яблучного 100%

1 ч.л.

3 ст. ложки цукру (якщо борошно біле, то півтори)

2 ч. л.

3 ст. ложки оливкового масла, першого віджиму

Робимо закладку з вечора і після остаточного вимішування в хлібопічці, переміщуємо тісто в миску, змащену олією, закриваємо плівкою та залишаємо на ніч у холодильнику.

Соус готуємо заздалегідь - він повинен охолонути

Потрібно:

1 кг помідорів (ідеально "вершки") У робочих умовах я, звичайно, використовую італійські помідори шматочками 800 грам.

1 середня цибулина

3 зубчики часнику

1 ст.л.

1 ст.л.

сіль, цукор до смаку.

Очищаємо помідори від шкірки.Спосіби різні: бланшуємо 2 хв в киплячій воді, потім - в холодну пілером.

Усі нарізаємо дрібно дрібно. У мене помідори вже натерті :)

Розігріваємо сковороду, олію, кидаємо цибулю і часник. Додаємо помідори та спеції.

Вимкнули . Далі охолонути. У робочих умовах рекомендую перебити блендером.

За дві години до приготування:

Тісто ділимо на 6 рівних кульок.

Починаємо готувати!

Качаємо кульку тісто як млинець.

На розігріту сковороду кладу тісто і обсмажую без олії з однієї сторони 1-2 хвилини, дивлюся, щоб не підгоріло! сир розплавитися.

Будь-які добавки на ваш смак зверху сиру, але діти зазвичай не люблять.