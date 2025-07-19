Піца на сковороді: особливо смакує дітям
Піца, неаполітанському стилі на сковорідці.
Літо, діти, піца.
Не можна зробити справжню піцу без печі з температурою нижче 300. Але діти люблять піцу.
Місити тісто руками це варварство, якщо у вас дружина не куплена вами з рабства.
Отже, ми маємо хлібопічку і в ній є функція "тісто".
Рецепт на 6 піц 26 див.
6 склянок борошна (у мене цільнозернова)
Півлітра соку яблучного 100%
1 ч.л.
3 ст. ложки цукру (якщо борошно біле, то півтори)
2 ч. л.
3 ст. ложки оливкового масла, першого віджиму
Робимо закладку з вечора і після остаточного вимішування в хлібопічці, переміщуємо тісто в миску, змащену олією, закриваємо плівкою та залишаємо на ніч у холодильнику.
Соус готуємо заздалегідь - він повинен охолонути
Потрібно:
1 кг помідорів (ідеально "вершки") У робочих умовах я, звичайно, використовую італійські помідори шматочками 800 грам.
1 середня цибулина
3 зубчики часнику
1 ст.л.
1 ст.л.
сіль, цукор до смаку.
Очищаємо помідори від шкірки.Спосіби різні: бланшуємо 2 хв в киплячій воді, потім - в холодну пілером.
Усі нарізаємо дрібно дрібно. У мене помідори вже натерті :)
Розігріваємо сковороду, олію, кидаємо цибулю і часник. Додаємо помідори та спеції.
Вимкнули . Далі охолонути. У робочих умовах рекомендую перебити блендером.
За дві години до приготування:
Тісто ділимо на 6 рівних кульок.
Починаємо готувати!
Качаємо кульку тісто як млинець.
На розігріту сковороду кладу тісто і обсмажую без олії з однієї сторони 1-2 хвилини, дивлюся, щоб не підгоріло! сир розплавитися.
Будь-які добавки на ваш смак зверху сиру, але діти зазвичай не люблять.