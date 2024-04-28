Харчуємось правильно: поради, які допоможуть розвинути в собі звичку до здорової їжі

Як розвинути в собі звичку здорового харчування

Відкрийте для себе прості та практичні лайфхаки, які допоможуть дотримуватися правильного харчування. UAportal розповідає про впровадження правильних харчових звичок у повсякденне життя.

Готуйте їжу заздалегідь

Один з дієвих способів дотримуватися правильного харчування – готувати їжу заздалегідь, щоб не робити неправильний вибір, коли мало часу щось приготувати. Така стратегія періодичного приготування їжі гарантує, що здорова їжа буде доступною протягом усього дня.

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Уникайте шкідливих перекусів. На заміну їм підготуйте порцію нарізаних фруктів чи овочів.

Контролюйте порції

Ще одна корисна порада для правильного харчування – це контроль порцій та усвідомлене харчування. Пам'ятайте про кількість спожитої їжі та будьте уважними до сигналів організму про голод. Використання менших тарілок та смакування кожним шматочком допоможе запобігти переїданню і сприятиме кращому засвоєнню їжі.

Перекушуйте з розумом і пийте достатньо води

Корисний прийом для здорового харчування включає в себе розумні перекуси та достатню кількість води. Вибирайте поживні перекуси, такі як фрукти, горіхи або йогурт, між основними прийомами їжі, щоб втамувати голод. Для забезпечення водного балансу слід пити достатньо води.

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