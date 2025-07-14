Пиріжки з вишнею, як у дитинстві

Швидкий, робочий і дуже смачний рецепт.

ІНГРЕДІЄНТИ:

400 г молока

1шт яйце

75г цукру

25–30 г свіжих дріжджів Духмяна Хата

75 г масла

75 г олії

~700 г борошна

5г солі

У тепле (не гаряче!) молоко додаю цукор, перемішане виделкою яйце, дріжджі - перемішую і даю постояти 15 хв (накриваю ємність рушником), допоки дріжджі стануть активними - на поверхні з’явиться піна.

Вмішую борошно - додаю не все одразу. У мене тісто взяло 680 г (Zernari селект). Сіль додаю в борошно.

Тісто має бути ніжним і ледь липнути до рук. Далі воно стане краще

Залишаю тісто в мисці під плівкою або рушником у теплому місці. У мене на це пішла приблизно 1 година. На кухні має бути тепло!

Тепле місце може бути, наприклад, духова шафа з чашкою кип’ятку

Підглядайте за тістом. Якщо підійшло швидше - переходьте до наступного етапу.

Окремо розігріваю в сотейнику масло та олію поки суміш не стане приємно теплою.

Вмішую масло в тісто ще в мисці, а потім добре вимішую тісто руками на столі. Повертаю в миску під плівку ще на 30 хв у тепле місце.

Готове тісто я розділив на 24 шматочки ,Згорнув "кульки" з тіста, розплющив їх долонею. Зверху поклав заздалегідь приготовану начинку:

1кг вишні,видалив кісточки,

150г цукру, прогрів, додав

75г крохмалю, довів до кіпіння - охолодив .

Сформував вироби: згорнув, наче вареник, заліпив краї, поклав швом донизу.

Поставив підійти на 40 хв у теплому місці або під рушником.

Змастив зверху яйцем (можна додати трохи молока й цукру для кольору).

Випікав за температури 200°C, 10 хвилин. Слідкуйте за духовкою - кожна пече по-своєму.

Тісто універсальне і годиться для будь-якої начинки!

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