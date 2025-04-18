Паска-крафін з чотирма різними начинками: рецепт
Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо домашні крафіни з найсмачнішими начинками. Вони надзвичайно красиві, смачні, пухкі та запашні! Готуються легко із простих інгредієнтів. Обов’язково приготуйте для своєї родини.
Крафіни
розрахунок на 8 крафінів
(діаметр 11 см, висота 8 см)
Опара:
600 мл молока
40 г цукру (1 ст. л. без гірки)
30 г свіжих пресованих дріжджів
300 г борошна (10 ст. л. з гіркою)
Начинка:
100 г макової начинки
цедра 1 лимона
100 г родзинок + сироп
стручок ванілі або ванільний цукор
100 г апельсинових цукатів
цедра 1 апельсину
50 г шоколадних дропсів
50 г фісташкової пасти
100 г вʼяленої вишні
200 г вершкового масла
Тісто для крафінів:
опара
200 г яєць (4 шт.)
200 г цукру (10 ст. л. без гірки)
10 г солі (2 ч. л.)
1000 г борошна (33 ст. л. з гіркою)
200 г вершкового масла (82%, кімнатної температури)
Для сиропу:
150 мл води
150 г цукру
Для декору:
цукрова пудра
Усім смачного!