Паска-бріош: неймовірний рецепт за французською технікою

Ще один рецепт неймовірної пасочки за французькою технікою) Завдяки якій вони виходь неймовірно пухкими і такими смачними….

Інгредієнти:

• Борошно — 500 г;

• Цукор — 150 г;

• Сухі дріжджі — 16 г;

• Сіль — 10 г;

• Яйця — 350 г;

• Масло вершкове — 300 г;

• Цукати/родзинки — 200 г;

• Апельсиновий сік або коньяк — 70 г.

Приготування:

1. Цукати треба завчасно замочити в коньяку, бренді, чи апельсиновому соці.

2. Змішуємо сухі інгредієнти і додаємо яйця.

3. Вимішуємо тісто, спочатку виделкою, а потім руками.

5. Додаємо холодне масло порційно, по 1 шматочку (≈10-12 г), вимішуємо і даємо підійти, приблизно 2-2,5 год. при кімнатній температурі.

6. Додаємо цукати, вимішуємо та відправляємо в холодильник на ніч.

7. Зранку ділимо холодне тісто на частини, викладаємо в форми, змащуємо жовтком з молоком та залишаємо до повного підняття.

8. Знову змащуємо яйцем. Випікаємо при температурі 180°, перші 10 хв з паром (в мене деко з водою). Потім забираємо воду і випікаємо ще 30 хв.

P.S.: якщо не хочете, щоб сильно підрумʼянились верхівки, можна накрити пергаментом)

Зберігайте і готуйте.