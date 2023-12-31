Паркет чи ламінат: яке покриття підлоги обрати

Розглядаючи варіанти підлогового покриття, вибір між паркетом і ламінатом має важливе значення. UAportal розповів, що вивчення довговічності, догляду, зовнішнього вигляду, процесу укладання та вартості цих двох варіантів може дати цінну інформацію для людей, які приймають рішення.

Довговічність

Паркетна підлога відома своєю довговічністю, оскільки вона витримує інтенсивне навантаження і стійка до подряпин і вм'ятин. З іншого боку, ламінована підлога також досить міцна, але більш схильна до пошкоджень від вологи порівняно з паркетом. З точки зору довговічності, паркет є кращим вибором для приміщень з високим навантаженням завдяки своїй пружності та стійкості до зносу.

Обслуговування

Паркетна підлога вимагає регулярного догляду, такого як герметизація і полірування, щоб забезпечити її довговічність. Ламінована підлога, з іншого боку, легка в догляді, оскільки вона стійка до плям.

Зовнішній вигляд

Паркетна підлога має елегантний вигляд завдяки природній текстурі та візерункам деревини. Ламінована підлога, з іншого боку, має різноманітні дизайни, включаючи дерево, плитку і кам'яні візерунки, пропонуючи широкий спектр дизайнерських рішень. Класичний і органічний вигляд паркету покращує загальну атмосферу приміщення, тоді як ламінат забезпечує універсальність завдяки різноманітним варіантам оформлення.

Читайте також: Навіщо у воду додавати сіль при митті підлоги: корисний лайфхак

Укладання

Паркетна підлога вимагає професійного укладання, оскільки вона має складні візерунки і вимагає точності. Ламінат, з іншого боку, можна легко укласти, з'єднавши дошки між собою без використання клею або цвяхів, що робить його зручним варіантом для самостійного монтажу.

Вартість

Паркетна підлога, як правило, дорожча через натуральний склад деревини та складний процес встановлення. Ламінована підлога, з іншого боку, є бюджетним варіантом, пропонуючи при цьому стильне і довговічне рішення для підлогового покриття. Коли мова йде про економічну ефективність, ламінат є привабливим варіантом без шкоди для якості та естетики.

Нагадаємо, часто підлога страждає від нальоту, що не змивається звичайною водою. Однак не варто відразу витрачати кошти на хімічні засоби з магазину. Замість побутових хімічних засобів можна скористатися природним очисником для підлоги, зокрема лимоном.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!