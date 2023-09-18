Відколовся зуб: що означає ця прикмета

Протягом всієї історії зуби символізували мужність і силу, несучи в собі значний зміст. Що означає, коли у людини зламався зуб? Ми розглянемо значення цієї прикмети.

Коли у жінки зламався зуб, це вважається ознакою наявності недоброзичливців і порушеної аури. Їй стає вкрай важливо проявляти обережність у стосунках і бути уважною до фінансових питань.

Згідно з прикметами, зламаний зуб може передвіщати потенційні фінансові втрати, тому бажано уникати укладення будь-яких ризикованих ділових угод.

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Для чоловіків відкол зуба може означати майбутні проблеми як у професійній, так і в особистій сферах. Він служить попередженням про можливі труднощі на роботі, закликаючи бути готовими та пильними.

Крім того, також значення має те, де саме відколовся зуб. Якщо відколюється половина зуба, це вважається щасливою прикметою. Однак, якщо це передній зуб або один з верхніх або нижніх різців, це говорить про труднощі в різних аспектах життя.

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