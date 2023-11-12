Відмова від поліетиленових пакетів у магазинах: яку альтернативу обрати

UAportal розповідає чим замінити пакети, з якими ми стикаємося в магазинах. Настав час розглянути більш екологічні та економічно вигідні варіанти.

Екоторбинки

Однією з найкращих альтернатив пластиковим пакетам є невеликі екоторбинки, виготовлені з сітчастої тканини. Вони не тільки пропонують значну економію коштів, але й можуть бути використані багаторазово. Завдяки міцному складу вони не рвуться і легко перуться, що робить їх ідеальним варіантом для заміни одноразових пакетів.

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Крафт-торбинки

Вони стають все більш популярними як замінники поліетиленових пакетів. Хоча деякі з них не мають ручок, і їх потрібно тримати двома руками. Важливо зазначити, що більшість супермаркетів не продають крафт-пакети, за винятком хіба що кулінарних відділів, тому бажано придбати їх заздалегідь.

Харчова плівка

Додатковою альтернативою пакувальним матеріалам є харчова плівка. Зокрема, вона слугує чудовою заміною мішкам при купівлі м'яса. До того ж харчова обгортка, як правило, має більш вигідну ціну порівняно з пакетами, і при цьому має довший термін служби.

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