Від супергеройського до постапокаліптичного світів: фільми-бойовики, що стали культовими
UAportal підготував добірку з найкращих бойовиків 2007-2009 років. Від неймовірних героїв у костюмах до містичних та постапокаліптичних світів – ці бойовики тримали глядачів у захваті своїми захоплюючими історіями та яскравими екшн-сценами.
"Залізна людина"
Рейтинг IMDb: 7.9/10
Жанр: Бойовик, пригоди, фантастика
Країна виробництва: США
Тривалість: 126 хвилин
Рік: 2008
Головний продюсер: Кевін Файґі
"Залізна людина" розповідає історію Тоні Старка, мільярдера-промисловця і геніального винахідника, який створює високотехнологічний костюм, щоб стати сучасним супергероєм. Зіткнувшись із загрозами, як особистими, так і глобальними, Старк повинен навчитися керувати своєю новознайденою силою, борючись з ворогами і захищаючи світ
"Аватар"
Рейтинг IMDb: 7.8/10
Жанр: Бойовик, пригоди, фентезі
Країна виробництва: США, Великобританія
Тривалість: 162 хвилини
Рік: 2009
Головний продюсер: Джеймс Кемерон
"Аватар" – проривний науково-фантастичний фільм, дія якого відбувається у 2154 році. Він розповідає історію Джейка Саллі, паралізованого колишнього морського піхотинця, якого відправляють на Пандору з місією проникнути до корінного народу На'ві та зібрати розвіддані для людей. Однак, коли Джейк стає більш пов'язаним з культурою На'ві, він починає ставити під сумнів свою лояльність до свого керівництва
"Я — легенда"
Рейтинг IMDb: 7.2/10
Жанр: Драма, фантастика, трилер
Країна виробництва: США
Тривалість: 101 хвилина
Рік: 2007
Головний продюсер: Аківа Ґолдсман
"Я – легенда" відбувається у постапокаліптичному світі, де більша частина людства була знищена жахливим вірусом. Роберт Невілл, колишній науковець, тепер, здається, остання людина на Землі, яка бореться за виживання проти інфікованих мутантів і страждає від своєї самотності. У пошуках можливих ліків він мусить протистояти власній самоті та моторошній реальності свого існування
Читайте також: 20 найпопулярніших фільмів та серіалів Netflix серед українців, які варті перегляду
"Міцний горішок 4.0"
Рейтинг IMDb: 7.1/10
Жанр: Бойовик, пригоди, трилер
Країна виробництва: США, Великобританія
Тривалість: 128 хвилин
Рік: 2007
Головний продюсер: Майкл Фоттрелл
Фільм розповідає про детектива Джона МакКлейна, який намагається зупинити кібер-терориста Томаса Ґабріела, що намагається завдати шкоди комп'ютерній інфраструктурі країни. МакКлейн змушений вершити правосуддя по-старому, в той час як технологічні небезпеки та напружені моменти випробовують його на міцність і кмітливість.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу. Зокрема, ці фільми поклали шлях у майбутнє цього жанру.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !