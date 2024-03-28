Від супергеройського до постапокаліптичного світів: фільми-бойовики, що стали культовими

UAportal підготував добірку з найкращих бойовиків 2007-2009 років. Від неймовірних героїв у костюмах до містичних та постапокаліптичних світів – ці бойовики тримали глядачів у захваті своїми захоплюючими історіями та яскравими екшн-сценами.

"Залізна людина"

Рейтинг IMDb: 7.9/10

Жанр: Бойовик, пригоди, фантастика

Країна виробництва: США

Тривалість: 126 хвилин

Рік: 2008

Головний продюсер: Кевін Файґі

"Залізна людина" розповідає історію Тоні Старка, мільярдера-промисловця і геніального винахідника, який створює високотехнологічний костюм, щоб стати сучасним супергероєм. Зіткнувшись із загрозами, як особистими, так і глобальними, Старк повинен навчитися керувати своєю новознайденою силою, борючись з ворогами і захищаючи світ

"Аватар"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Жанр: Бойовик, пригоди, фентезі

Країна виробництва: США, Великобританія

Тривалість: 162 хвилини

Рік: 2009

Головний продюсер: Джеймс Кемерон

"Аватар" – проривний науково-фантастичний фільм, дія якого відбувається у 2154 році. Він розповідає історію Джейка Саллі, паралізованого колишнього морського піхотинця, якого відправляють на Пандору з місією проникнути до корінного народу На'ві та зібрати розвіддані для людей. Однак, коли Джейк стає більш пов'язаним з культурою На'ві, він починає ставити під сумнів свою лояльність до свого керівництва

"Я — легенда"

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Жанр: Драма, фантастика, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 101 хвилина

Рік: 2007

Головний продюсер: Аківа Ґолдсман

"Я – легенда" відбувається у постапокаліптичному світі, де більша частина людства була знищена жахливим вірусом. Роберт Невілл, колишній науковець, тепер, здається, остання людина на Землі, яка бореться за виживання проти інфікованих мутантів і страждає від своєї самотності. У пошуках можливих ліків він мусить протистояти власній самоті та моторошній реальності свого існування

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"Міцний горішок 4.0"

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Жанр: Бойовик, пригоди, трилер

Країна виробництва: США, Великобританія

Тривалість: 128 хвилин

Рік: 2007

Головний продюсер: Майкл Фоттрелл

Фільм розповідає про детектива Джона МакКлейна, який намагається зупинити кібер-терориста Томаса Ґабріела, що намагається завдати шкоди комп'ютерній інфраструктурі країни. МакКлейн змушений вершити правосуддя по-старому, в той час як технологічні небезпеки та напружені моменти випробовують його на міцність і кмітливість.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу. Зокрема, ці фільми поклали шлях у майбутнє цього жанру.

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