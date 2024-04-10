Від посіву до врожаю: дієві рекомендації для посадки редиски

UAportal підготував рекомендації, які допоможуть зібрати рясний урожай редиски. Садівники часто починають висаджувати рослину в березні, хоча квітень також підходить.

Редис легко переносить короткі періоди заморозків, що робить його однією з перших рослин, які ви можете вирощувати на своєму городі. Щоб забезпечити найкращий урожай, досвідчені садівники мають кілька секретів у рукаві.

Підготовка до посадки

Редис добре росте в пухкому ґрунті, тому при підготовці грядки корисно внести компост як органічне добриво. Крім того, важливо розпланувати грядки, залишаючи приблизно 8-сантиметровий проміжок між ними і не заглиблюючи кожен рядок більше, ніж на 2-3 сантиметри.

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Ще один метод, який варто спробувати перед посівом – поливати грядки редиски розчином фітоспорину, ефективного для запобігання грибковим і бактеріальним захворюванням рослин. Для приготування розчину розведіть столову ложку в 2 столових ложках теплої кип'яченої води. Ретельно перемішайте вміст, а потім ще додайте 1 чайну ложку розчину на 1 літр води.

Сіяння

Коли справа доходить до посіву насіння редиски, бажано розміщувати його на відстані близько 5 сантиметрів одне від одного. В якості імпровізованої лінійки для відстані можна використовувати сірникову коробку.

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