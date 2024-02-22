Від похмурого майбутнього до кривавих війн: екшен-фільми, які слід подивитися

UAportal розповів про п'ять фільмів, які залишили незгладимий слід у жанрі бойовиків у період з 2015 по 2017 рік. Кожен фільм вирізняється своїми особливими сюжетними лініями та приголомшливою візуальною подачею, представляючи собою справжнє задоволення від перегляду.

"Той, хто біжить по лезу 2049"

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Жанр: Драма, містика, бойовик

Країна виробництва: США

Тривалість: 164 хвилини

Рік: 2017

Головний продюсер: Рідлі Скотт

У фільмі офіцер К, новий агент поліції Лос-Анджелеса, розкриває давно поховану таємницю, яка може занурити суспільство в хаос. Це відкриття спонукає К. шукати Ріка Декарда, колишнього бігуна по лезу, який вважається зниклим безвісти вже 30 років. Шукаючи Декарда, К розкриває темні й небезпечні таємниці, які загрожують самій природі людського існування.

"Війна за планету мавп"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Жанр: Бойовик, пригоди, драма

Країна виробництва: США, Канада, Нова Зеландія

Тривалість: 140 хвилин

Рік: 2017

Головний продюсер: Томас М. Гаммель

Цезар і його мавпи вступають у смертельний конфлікт з армією людей на чолі з безжальним полковником. Зазнавши неймовірних втрат, Цезар намагається впоратися зі своїми похмурими інстинктами і вирушає на пошуки помсти. Дорогою він стикається з величезними перешкодами та моральними дилемами, що призводить до епічної битви, яка визначить долю обох видів.

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"Дюнкерк"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Жанр: Бойовик, драма, історія

Країна виробництва: США, Великобританія, Нідерланди, Франція

Тривалість: 106 хвилин

Рік: 2017

Головний продюсер: Крістофер Нолан

"Дюнкерк" розповідає правдиву історію операції "Динамо" під час Другої світової війни. У фільмі описується відчайдушне становище солдатів союзників, які опинилися в пастці на пляжах Дюнкерка в оточенні ворога. Солдати намагаються евакуюватися і повернутися додому, але їм постійно загрожує небезпека з боку німецьких військ і випробування безжальним полем бою.

"З міркувань совісті"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: біографія, драма, історія

Країна виробництва: Австралія, США

Тривалість: 139 хвилин

Рік: 2016

Головний продюсер: Террі Бенедикт

Заснований на реальних подіях, "З міркувань совісті" розповідає історію Дезмонда Досса, американського солдата, який служить бойовим медиком під час Другої світової війни. Незважаючи на те, що Досс був пацифістом, він цурається носити зброю і стає першим солдатом, який відмовляється від служби з міркувань совісті та отримує Медаль Пошани. Фільм показує героїзм Досса, який рятує життя на полі бою, не зробивши жодного пострілу.

"Легенда Г’ю Гласса"

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Жанр: Бойовик, пригоди, драма

Країна виробництва: США, Гонконг, Тайвань

Тривалість: 156 хвилин

Рік: 2015

Головний продюсер: Марк Л. Сміт

Дія фільму "Легенда Г’ю Гласса" відбувається у 1820-х роках і розповідає про жахливу подорож Г'ю Гласса, прикордонника, на якого жорстоко напав ведмідь і залишив помирати його мисливський загін. Прагнучи помсти та бажання вижити, Г'ю Гласс мандрує суворою зимовою пустелею, вистежуючи людей, які його зрадили.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу. Зокрема, ці фільми поклали шлях у майбутнє цього жанру.

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