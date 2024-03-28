Від чаклунів до піратів: фільми фентезі, які варто передивитися
UAportal підготував добірку найкращих фільмів у жанрі фентезі, знятих у період з 2005 по 2007 рік. Кожен з яких пропонує унікальне поєднання магії, пригод і незабутніх персонажів.
"Гаррі Поттер і келих вогню"
Рейтинг IMDb: 7.7/10
Жанр: Фентезі, пригоди
Країна виробництва: Великобританія, США
Тривалість: 157 хвилин
Рік: 2005
Головний продюсер: Девід Гейман
Дія фільму відбувається на четвертому році навчання Гаррі в школі магії Гоґвортс. Сюжет розгортається навколо Тричаклунського турніру – складного змагання, в якому учні трьох різних чарівних шкіл змагаються за перемогу. Гаррі разом зі своїми друзями Роном Візлі та Герміоною Грейнджер стикається з численними випробуваннями та небезпечними завданнями під час турніру.
"Пірати Карибського моря: Скриня мерця"
Рейтинг IMDb: 7.3/10
Жанр: Фентезі, пригоди, бойовик
Країна виробництва: США
Тривалість: 151 хвилина
Рік: 2006
Головний продюсер: Джеррі Брукгаймер
Капітан Джек Спероу стикається з наслідками кровного боргу перед легендарним Дейві Джонсом, капітаном "Летючого Голландця". Щоб уникнути вічного прокляття, Спероу вирушає у справжню подорож у пошуках порятунку. Разом з Вільямом Тернером та Елізабет Свон він натрапляє на проклятий скарб, надприродні істоти та підступні моря.
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"Лабіринт Фавна"
Рейтинг IMDb: 8.2/10
Жанр: Фентезі, драма, війна
Країна виробництва: Іспанія, Мексика, США
Тривалість: 118 хвилин
Рік: 2006
Головний продюсер: Гільєрмо дель Торо
Фільм розповідає про Офелію, молоду дівчину, яка знаходить у лісі магічний лабіринт. Мандруючи цим чарівним і небезпечним світом, вона зустрічає містичних істот і стикається зі страшними загрозами. Шукаючи захисту від жорстокості війни, Офелія вирушає в подорож лабіринтами, що розмивають межі між реальністю та фантазією.
"Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка та шафа"
Рейтинг IMDb: 6.9/10
Жанр: Фентезі, пригоди, сімейний
Країна виробництва: Великобританія, США
Тривалість: 143 хвилини
Рік: 2005
Головний продюсер: Ендрю Адамсон
Сюжет фільму розгортається навколо пригод чотирьох братів і сестер - Пітера, Сьюзен, Едмунда та Люсі. Коли вони знаходять чарівну шафу, то переносяться до містичного світу Нарнії, де вони зустрічаються з незабутніми персонажами, такими як лев Аслан і Біла відьма. Брати і сестри допомагають виконати давнє пророцтво і привести жителів Нарнії до свободи від правління Білої Відьми.
"Зоряний пил"
Рейтинг IMDb: 7.6/10
Жанр: Пригоди, сімейний, фентезі
Країна виробництва: Великобританія, США, Ісландія
Тривалість: 127 хвилин
Рік: 2007
Головний продюсер: Метью Вон
Заснований на романі Ніла Ґеймана, фільм розповідає історію Трістана Торна, юнака з села Волл. Щоб зізнатися у коханні Вікторії, Трістан вирушає на пошуки зірки, що впала, у містичне царство Штормгольд. Там він дізнається, що ця зірка – зухвала молода жінка на ім'я Івен, разом з якою вони долають небезпечні зустрічі зі злими відьмами та жадібними принцами, відкриваючи для себе справжню силу кохання та дружби.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу. Зокрема, ці фільми поклали шлях у майбутнє цього жанру.
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