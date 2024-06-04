Звільніть свій передпокій від негативу: корисні прийоми та поради

Очищення негативної енергії в коридорі важливе створення гармонійного життєвого простору. UAportal підготував огляд деяких способів, які допоможуть розвіяти негативний вплив.

Один із способів очистити передпокій від негативної енергії – поставити біля вхідних дверей миску з морською сіллю. Вважається, що вона вбирає негативну енергію, створюючи таким чином позитивнішу атмосферу в будинку.

Ще одна порада – повісити у передпокої невелике дзеркало, щоб відбивати негативну енергію назовні. Крім того, кілька кімнатних рослин у передпокої допоможуть очистити повітря та створити більш заспокійливу атмосферу.

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Подумайте про те, щоб додати мансардне вікно або використовувати прозорі штори, щоб впустити більше сонячного світла. Відкриття вікон для циркуляції свіжого повітря також допомагає освіжити енергетику передпокою.

Додавання дзвіночка біля вхідних дверей також допоможе розвіяти негативну енергію і створити заспокійливі звуки, коли люди заходять в будинок. Нарешті, використання яскравих та піднятих кольорів у передпокої може сприяти підйому та розвіяти будь-який застарілий негатив.

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