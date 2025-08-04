Освіжаючий літній напій з дині і кавуна

Слаш - освіжаючий крижаний напій або літній заморожений десерт родом із Сицилії, де його ще називають granita.

Я пам’ятаю такі апарати ще з дитинства. На морі влітку стояли великі кольорові холодні ємності, які вабили мій дитячий розум. Це була мрія.

А зараз можна приготувати вдома самостійно і здоровий натуральний десерт для дітей, як у моєму випадку:

кавун, мед, лимон та цедра. Можна додати м’яту

диня, лайм (сік та цедра), трішки меду

Подрібнюю м’якоть, кавун пропускаю через сито, щоб не було кісточок. Доводжу до яскравого смаку лимоном і медом і наливаю в Slush.

Також можна готувати молочні та протеїнові коктейлі - і навіть, уявіть собі, такий Апероль чи Маргариту для компанії.

Тут можна регулювати ступінь заморожування та густоту суміші, щоб отримати саме ту консистенцію, яка вам до вподоби.

А ви пам’ятаєте такий лід із дитинства? Батьки давали вам скуштувати? І як балуєте своїх дітей сьогодні?