Особливий символізм віника та несприятливі дні для прання: народні прикмети про прибирання

Фольклор залишив нам безліч вірувань і прикмет, пов'язаних з різними сферами життя, в тому числі і з підтриманням чистоти в оселі. Колись до цих вікових традицій ставилися досить серйозно, і хоча деякі з них сьогодні можуть здатися дивними, вони дають нам уявлення про забобони минулого. UAportal розповідає детальніше про них.

Прибирання і далека дорога

Один із забобонів, пов'язаних із прибиранням, стосується відправлення в далеку дорогу. Вважалося, що виконання домашніх справ, таких як миття підлоги, витирання пилу чи викидання сміття, поки хтось відсутній, принесе нещастя і перешкоджатиме його безпечному поверненню.

Віник

У давнину віник мав важливу символіку, пов'язану з процвітанням і добробутом. Щоб привернути щастя, гроші та удачу, було прийнято розташовувати віник ручкою донизу. Вимітати сміття через поріг вважалося поганою прикметою, оскільки вважалося, що це виносить багатство з дому.

Дні, коли не можна прибирати

Понеділок, п'ятниця та неділя вважалися поганими днями для прибирання, оскільки вважалося, що вони приносять негативні наслідки та фінансові труднощі. І навпаки, вівторок, середа і четвер вважалися сприятливими, а субота – найідеальнішим днем.

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Пил

Згідно з давніми віруваннями, витирання пилу червоною ганчіркою притягувало в дім багатство і достаток. І навпаки, використання ганчірок зі старих речей, таких як рушники чи футболки, мало протилежний ефект.

Коли не можна виносити сміття

Вважається недоброю прикметою займатися прибиранням чи виносити сміття ввечері. Предки вірили, що це позбавляє дім матеріального добробуту, потенційно накликаючи бідність і нещастя.

Прання білизни

Предки вважали, що середа – найсприятливіший день для прання, оскільки він асоціювався з удачею. Проте не рекомендувалося прати після заходу сонця. Крім того, поширена прикмета застерігала від прання ковдр у травні, оскільки вважалося, що з дому піде член сім'ї.

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