Особливості тренувань для 40+: що важливо робити
Чим відрізняються тренування в 35-40+ років?
Тим, що ти відчуваєш як пройшли твої попередні 40 років, чи були тренування і здорові звички чи ні. Тут ми бачимо висновок роботи над собою. Вона могла бути, а могла ні. І це все нормально.
Не треба зациклюватися на минулому, є сьоголні і важливо зрозуміти, що сьогоднішні дії вплинуть на 100% на те, як буде в 50+. Чи можливо розпочати в 40 - звичайно! І це теж нормально.
Чи буде важко? Так! Перші 2-3 тижні. А потім насолода від змін буде такою сильною, що вже не відмовишся.
Що актуально:
✅ силові вправи а не кардіо, кардіо може бути і це добре, але більше силових
✅ силові із своєю вагою чи додатковою( резинки, гантелі, що завгодно)
✅ робота над м’язами глибокими спини і тазовим дном
✅ корекція кількості пасивного сидіння
✅ введення в рутину скрабу і зволоження тіла
✅ корекція раціону, зменшення кількості солодкого і борошняних виробів
✅ постійний контакт із гінекологом