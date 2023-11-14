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Суспільство

Особливості онлайн-навчання: його переваги та недоліки

Марина Грамович

Переваги та недоліки впливу технологій на освіту

У цій статті ми розглядаємо переваги та недоліки впровадження технологій в освіту. UAportal поділився, як інтернет може покращити навчальний процес, а також розповів про його згубний вплив.

Переваги технологічної інтеграції в освіті

  • Доступ до інформації

Технології надають безмежний доступ до інформації та ресурсів.

  • Посилення співпраці

Завдяки технологіям, заохочується співпраця незалежно від фізичного місцеперебування.

  • Персоналізоване навчання

Технології забезпечують персоналізований навчальний процес.

Недоліки впровадження технологій в освіту

  • Потенціал для відволікання

Технології можуть стати причиною відволікання для учнів.

  • Технологічна нерівність

Соціально-економічна нерівність призводить до нерівного доступу до технологій.

  • Залежність від технологій

Надмірна залежність від технологій може перешкоджати розвитку важливих традиційних навичок.

Раніше, UAportal поділився, як покращити розумові здібності.

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