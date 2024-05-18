OpenAI додала голосовий супровід у ChatGPT: що відомо про функцію

Підтримка голосу – це останнє вдосконалення від OpenAI для популярного чат-бота ChatGPT. UAportal розповів, що ця функція, що отримала назву "Читання вголос", дозволяє користувачам прослуховувати відповіді чат-бота, згенеровані за допомогою тексту.

Наразі функція доступна в мобільних додатках ChatGPT для платформ iOS та Android. Щоб отримати доступ до неї, користувачеві потрібно просто натиснути й утримувати відповідь чат-бота та вибрати опцію "Читати вголос" у спливаючому меню.

OpenAI також оголосила, що поступово інтегрує функцію "Читання вголос" у вебверсію ChatGPT. Користувачі можуть активувати її, натиснувши на іконку мікрофона, розташовану під відповіддю чат-бота.

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Щоб задовольнити потреби користувачів з усього світу, функція підтримує 37 мов. Крім того, користувачі можуть вибрати один з п'яти різних голосів для читання тексту вголос. Це забезпечує персоналізований досвід.

Впроваджуючи голосову підтримку, OpenAI прагне покращити користувацький досвід ChatGPT, надаючи альтернативний спосіб взаємодії з чат-ботом. Ця функція може бути особливо корисною для людей, які вважають за краще слухати, а не читати, або в ситуаціях, коли читання може бути незручним.

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