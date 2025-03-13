Небезпечний мед, або Чому я не худну

Одного разу моя клієнтка не могла схуднути, хоча казала, що все їсть ідеально по меню. Поки не з’ясували , що вона їсть додатково щодня 5-10 столових ложок меду ;) Нюанс, мед, це той самий цукор + трошечки користі.

Порівняймо мед із цукром.

Калорійність:

Цукор – 387 ккал на 100 г

Мед – 304 ккал на 100 г

Мед менш калорійний, але містить більше води, тому для досягнення солодкості цукру його потрібно більше.

Склад:

Цукор – 99,9% сахарози (глюкоза + фруктоза).

Мед – 80–85% вуглеводів (фруктоза, глюкоза, трохи сахарози), а також ферменти, органічні кислоти, вітаміни (B, C), антиоксиданти.

Вплив на організм:

Глікемічний індекс (ГІ):

- Цукор ≈ 65

- Мед (залежно від складу) 50–70

Метаболізм і здоров’я:

- Мед має антибактеріальні, протизапальні властивості, підтримує імунітет.

- Завдяки ферментам та антиоксидантам він корисніший для організму, ніж рафінований цукор.

- Але фруктоза в меді у великих кількостях може перевантажувати печінку.

Щоб отримати користь, схожу на 100 г лохини, довелося б з’їсти від 150 г до 2 кг меду. Просто тримайте це в голові коли при хворобі лікуєтесь медом бо він корисний.

Я не кажу не їжте мед! Я рекомендую його сприймати як більш корисний цукор. Але він це все одно джерело простих/швидких вуглеводів.